093-907-8-000
En

Современная школа конструирования одежды

Школа шитья
Стиля
Дизайна
Шоурум
Коворкинг
записаться на пробный урок

Be trendy

Кто мы

  • Мы edutainment-школа, учиться в которой — кайф.
  • Выбирай курсы по уровню сложности.
  • Записывайся на бесплатное пробное занятие.
  • Изучай кройку, шитье, дизайн, основы стиля.
  • Шей нижнее белье, детскую одежду, обувь и сумки.
  • Получай диплом и продавай свои изделия в нашем шоу-руме.

Почему мы

  1. Занятия с использованием игровых интерактивных техник: видео, фото, интересные задания
  2. Преподаватели-практики обязательно с педагогическим образованием
  3. Комфортные, оборудованные аудитории в самом центре Киева – 3 минуты от метро Площадь Льва Толстого

Ближайшие спец. курсы и воркшопы

КРОЙ
шитье
Начинающим

Курс шитья нижнего белья и купальников

2100грн
15.09.19
• с 10:30 до 15:00
Подробнее
КРОЙ
шитье
Опытным

Курс детской одежды

2600грн
29.05.19
• с 17:00 до 21:00
Записаться
КРОЙ
шитье
Опытным

Курсы трикотаж

300грн
29.05.19
• с 17:00 до 21:00
Записаться
КРОЙ
шитье
Опытным

Курс фэшн-иллюстрации

300грн
29.05.19
• с 17:00 до 21:00
Записаться
Показать все спец. курсы и воркшопы

Курсы для начинающих

КРОЙ
шитье
Практикующим

Хочу шить!

Курс кроя и шитья

1950грн/мес
• 3,5 месяця
• с 18:30 до 21:00
начать с 10 ноября 2019
следующие курсы: 29.11.19 (день), 30.11.19 (вых.)
КРОЙ
шитье
Практикующим

Хочу быть стильной! Курсы стиля и имиджа

300грн
• 2 месяця
• с 17:00 до 21:00
начать с 28 мая 2019
следующие курсы: 29.06.19, 30.07.19
КРОЙ
шитье
Практикующим

Хочу в мир фэшн! Курсы дизайна одежды и аксессуаров

2300грн/міс
• 2,5 месяця
• с 11:00 до 17:00
Подробнее
следующие курсы: 02.02.20

Курсы для опытных

КРОЙ
шитье
Практикующим

Хочу шить!

Курс кроя и шитья

1950грн/мес
• 3,5 месяця
• с 18:30 до 21:00
начать с 10 ноября 2019
следующие курсы: 29.11.19 (день), 30.11.19 (вых.)
КРОЙ
шитье
Практикующим

Хочу быть стильной! Курсы стиля и имиджа

300грн
• 2 месяця
• с 17:00 до 21:00
начать с 28 мая 2019
следующие курсы: 29.06.19, 30.07.19
КРОЙ
шитье
Практикующим

Хочу в мир фэшн! Курсы дизайна одежды и аксессуаров

2300грн/міс
• 2,5 месяця
• с 11:00 до 17:00
Подробнее
следующие курсы: 02.02.20


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dressofc/dress-course.com/www/wp-content/themes/dress-course/page-templates/template-home.php on line 218

grow skills

Лекции Online

КРОЙ
шитье

Как скопировать одежду которую вы любите
КРОЙ

Как снять мерки для своего первого изделия
шитье

Начало работы со швейной машиной
Показать все онлайн лекции

we’re proud

Мы гордимся нашими выпускниками!

Эта школа дала мне очень многое. После прохождения двух курсов я запустила свою собственную линейку женской одежды и успешно продаю ее на Украинском рынке. В планах выход на рынки других стран и расширеи производства
Татьяна Дроздова
Создательница успешного украинского бренда женской одежды «MOTRYA» (http://motrya.com/)
Эта школа дала мне очень многое. После прохождения двух курсов я запустила свою собственную линейку женской одежды и успешно продаю ее на Украинском рынке. В планах выход на рынки других стран и расширеи производства
Татьяна Дроздова
Создательница успешного украинского бренда женской одежды «MOTRYA» (http://motrya.com/)
Эта школа дала мне очень многое. После прохождения двух курсов я запустила свою собственную линейку женской одежды и успешно продаю ее на Украинском рынке. В планах выход на рынки других стран и расширеи производства
Татьяна Дроздова
Создательница успешного украинского бренда женской одежды «MOTRYA» (http://motrya.com/)

Наши преподаватели

Все наши преподаватели с огромным опытом работы, как в швейном деле так и в роли учителей. Мы берем к себе людей, которые разделяют наши принципы и подходят нам по духу.

Они умеют расположить к себе и вдохновить учеников.
Мы их обожаем, уверены вы тоже их полюбите.

Алла
Бойко
Собственница двух брендов одежды и аксессуаров. Опыт работы дизайнером 12 лет, в том числе с дизайнерами: Литовской, Гассе, Рева. Создатель сценических костюмов для звезд шоу-бизнеса (Nikita, О. Полякова и др). Опыт преподавания: 4 года. Обучалась в Итальянском институте моды Marangoni.
Ольга
Комар
Более 15 лет работала big boss швейного производства. Владеет всеми этапами запуска производства, от пошива опытного образца до всего размерного ряда готовой коллекции.
Елена
Юрченко
Опыт работы работы закройщиком - 20 лет, а преподавателем 12. Лена курирует ателье, участница жюри конкурсов молодых дизайнеров и олимпиад по швейному делу. Преподаватель высшей категории.
Алина
Арлинн
Практикующий стилист-имиджмейкер (более 10 лет). Консультирует звезд шоу-бизнеса и политиков. Работала на бренды: NinaRicci, YSL, Elazabeth Arden, Andre Tan. Педагог по стилю и имиджу при Киево-Могилянской Академии. Педагогический стаж: 7 лет.
Показать всех преподавателей

Шоурум

Размещай свои отшитые изделия
на продажу! Мы поможем;)

У нас здесь много любителей эксклюзивной одежды.

оставить заявку

Коворкинг

Днем мы работаем в режиме уютного коворкинга. Наш офис находится в 2 минутах от станции метро «Льва
Толстого» и оснащен всем необходимым оборудованием: швейные машины, оверлоки, распошивалки, отпариватели…Все
что нужно для плодотворной работы. У нас тихо и спокойно, удобные столы и стулья, быстрый вайфай и вкусный
кофе-чай.

Но главное, как всегда, люди. Тут всегда можно встретить хороших дизайнеров, модельеров, швей и портных.
Попейте с ними чайку, поболтайте за жизнь. На то она и творческая среда, чтобы хорошие люди знакомились.

Время работы

9:30 – 17:00 в будние дни

10:30 – 17:00 в выходные

Стоимость

90 грн / час

280 грн / день

Стоимость

Киев ул. Владимирская 75

good vibes

Instagram

Ю-ху! Ты за шаг от своей мечты!