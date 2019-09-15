Современная школа конструирования одежды

Курс кроя и шитья
Курс кроя и шитья
grow skills
we’re proud
Все наши преподаватели с огромным опытом работы, как в швейном деле так и в роли учителей. Мы берем к себе людей, которые разделяют наши принципы и подходят нам по духу.
Они умеют расположить к себе и вдохновить учеников.
Мы их обожаем, уверены вы тоже их полюбите.
Размещай свои отшитые изделия
на продажу! Мы поможем;)
У нас здесь много любителей эксклюзивной одежды.оставить заявку
Днем мы работаем в режиме уютного коворкинга. Наш офис находится в 2 минутах от станции метро «Льва
Толстого» и оснащен всем необходимым оборудованием: швейные машины, оверлоки, распошивалки, отпариватели…Все
что нужно для плодотворной работы. У нас тихо и спокойно, удобные столы и стулья, быстрый вайфай и вкусный
кофе-чай.
Но главное, как всегда, люди. Тут всегда можно встретить хороших дизайнеров, модельеров, швей и портных.
Попейте с ними чайку, поболтайте за жизнь. На то она и творческая среда, чтобы хорошие люди знакомились.
9:30 – 17:00 в будние дни
10:30 – 17:00 в выходные
90 грн / час
280 грн / день
Киев ул. Владимирская 75
good vibes