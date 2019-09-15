Современная школа конструирования одежды

Все наши преподаватели с огромным опытом работы, как в швейном деле так и в роли учителей. Мы берем к себе людей, которые разделяют наши принципы и подходят нам по духу.

Они умеют расположить к себе и вдохновить учеников.

Мы их обожаем, уверены вы тоже их полюбите.